Мать координатора «Протестного Кузбасса» приговорили к условному сроку за «ушиб» полицейского ногтем

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил мать координатора движения «Протестный Кузбасс» Льва Гяммера Ольгу Гяммер к 1,5 годам лишения свободы условно, признав её виновной в применении насилия к полицейскому, со ссылкой на адвоката Максима Мариныча пишет «Тайга.инфо».

По версии следствия, женщина применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против повышения пенсионного возраста в сентябре 2018 года. Как пояснили изданию «Сибирь.Реалии» в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области, инцидент произошёл, когда одну из двух женщин, шедших по улице, полицейские пытались доставить в отдел, так как добровольно она туда не приходила. В материалах дела говорится, что сотрудник полиции получил «ушиб, причинённый тыльной частью ногтевой пластины». Пострадавший также заявил, что Гяммер якобы была в нетрезвом виде.

Лев Гяммер связал уголовное преследование матери со своей политической деятельностью. Защита будет обжаловать решение суда.