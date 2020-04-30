Mash: В Подмосковье вооружённые грабители напали на склад с медицинскими масками

В подмосковном Одинцово группа вооружённых грабителей напала на склад и похитила медицинские маски и градусники, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, нападавших было около 12 человек, их лица были закрыты масками. Угрожая пистолетом, они связали двух сотрудников склада, после чего погрузили 600 коробок с медицинскими принадлежностями в «Газель», а также похитили 1 млн рублей наличными.

«В полицию обратился гражданин КНР Ли Хайлун, менеджер компании "Спецмастер", которой и принадлежало добро. Грабителей ищут», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была задержана банда, торгующая просроченными аппаратами ИВЛ. Задержание проходило после контрольной закупки 100 аппаратов на сумму 70 млн рублей. Глава группировки пытался скрыться от правоохранителей, но после 15 предупредительных выстрелов сдался.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106498 случаев коронавируса.

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