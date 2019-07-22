Мария Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Мария Мотузная, которую обвиняли в экстремизме из-за опубликованных во «ВКонтакте» мемов, добилась компенсации в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила сама Мотузная в Twitter.

«Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К, — это победа!!!» — поделилась она.

Мотузная подала иск о компенсации за незаконное уголовное преследование в размере одного миллиона рублей в мае. В числе прочего она требовала компенсации за «неоднократные допросы», склонение к явке с повинной, копирование информации с телефона и включение в список экстремистов. Дело на Марию Мотузную завели по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов с Иисусом Христом, которые были опубликованы во «Вконтакте». Своей вины она не признавала. В октябре 2018 года Мотузная уехала из России, но позднее вернулась.