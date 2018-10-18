Обвиняемая в экстремизме из-за картинок Мария Мотузная уехала из России

Мария Мотузная из Барнаула, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте», уехала из России, со ссылкой на её адвоката Алексея Бушмакова пишет «Медуза».

Мотузная опубликовала в Twitter фотографию из Киева с подписью «Всем спасибо, Россия, прощай)».

Напомним, Мотузную обвиняли в том, что она сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» картинки, «имеющие лингвистические признаки пропаганды превосходства европеоидной расы над негроидной», и «изображение гуляющего человека, похожего на Иисуса Христа, выпускающего через отверстие в ладони сигаретный дым».

9 октября суд вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру. Этому предшествовало внесение в Госдуму президентского законопроекта о декриминализации первой публикации «экстремистских картинок». Её защита говорила, что ожидает прекращения уголовного дела.