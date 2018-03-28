Мандатная комиссия Заксобрания предложила лишить мандата депутата Карапетяна

Мандатная комиссия Законодательного собрания Свердловской области рекомендовала лишить депутата Армена Карапетяна мандата за нарушение в декларации о доходах за 2016 год, со ссылкой на источник в региональном парламенте пишет Znak.com. За лишение мандата проголосовали три депутата, один — против.

В ходе заседания комиссии подтвердилось, что Армен Карапетян не внёс в декларацию информацию о двух своих детях. При этом на детей не было записано никакого имущества, поэтому оснований считать, что он планировал что-то скрыть, не было. Однако комиссия решила использовать официальный повод, чтобы лишить Карапетяна мандата, говорит источник.

Официально представители комиссии отказались комментировать это решение до заседания Заксобрания, которое пройдёт 3 апреля.

«Комиссия рассмотрела вопрос, вопрос непростой. Решение направлено председателю Заксобрания [Людмиле Бабушкиной], и о нём средства массовой информации узнают непосредственно на заседании», — пояснил глава комиссии Алексей Коробейников.

Сам Армен Карапетян также не стал комментировать решение мандатной комиссии.

Лишить Карапетяна мандата требует прокуратура Свердловской области, которая внесла в Заксобрание представление с требованием привлечь 8 виновных лиц к ответственности за нарушения в декларациях. Наиболее грубыми посчитали нарушения Карапетяна.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции свердловской прокуратуры Владимир Курочкин заявил, что прошедшее заседание мандатной комиссии — это «исключительно процедурный момент».

«По нашему вопросу принято решение направить все материалы на заседание Заксобрания, чтобы решить вопрос о прекращении полномочий депутата Карапетяна. Мы проведём анализ выявленных нарушений — были ли они устранены или нет, и там уже будем решать, соглашаться или не соглашаться с доводами Заксобрания. Вопрос оставим до решения на заседании. Если что — мы будем готовы идти в суд, чтобы отстаивать свои законные требования», — прокомментировал заседание Курочкин.

Владимир Курочкин добавил, что в ходе заседания Карапетян не оспаривал факт нарушений в декларации.

Напомним, в прошлом году у мандатной комиссии уже были претензии к Карапетяну, она осудила парламентария за «недостойное поведение и использование депутатского статуса в деятельности, не связанной с осуществлением полномочий». Речь шла об инциденте, который произошёл в конце 2016 года в Екатеринбурге. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился Карапетян. Полицейские подозревали, что водитель пьян, от него исходил запах алкоголя, но тот отказался пройти медицинское освидетельствование. В отношении Карапетяна возбудили два административных дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сам Карапетян сначала говорил, что его в момент инцидента вообще не было в Екатеринбурге, а потом стал утверждать, что сидел на заднем пассажирском сиденье, и обвинил сотрудников ДПС в провокации. 12 января Железнодорожный суд Екатеринбурга признал Карапетяна виновным в отказе от прохождения медицинского освидетельствования и назначил ему штраф в виде 30 тысяч рублей и лишения прав на 1 год и 7 месяцев.