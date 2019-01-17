«Мальчик сам меня сбил»: мэр Верхотурья, сбивший ребёнка, признан невиновным

Глава города Верхотурья Свердловской области, 55-летний Алексей Лиханов, признан невиновным в деле о наезде на 12-летнего мальчика, пишет Ura.ru.

«Было возбуждено производство по статье 12.24. КоАП "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Однако судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью. На этом основании дело было прекращено», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в отношении Лиханова было возбуждено также производство по статьям 12.27 КоАП «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием» и 12.18. «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». По этим статьям Лиханову выписали штраф — одну тысячу рублей.

«Только из уважения к сотрудникам ГИБДД я признал себя виновным в нарушении ПДД и заплатил штраф. Но никакого нарушения с моей стороны не было», — сказал Ura.ru Алексей Лиханов.

Напомним, мэр сбил ребёнка в Верхотурье на улице Советской, ДТП произошло 24 октября. Лиханов вышел из машины, спросил мальчика, всё ли в порядке. Ребёнок, испугавшись, убежал, Лиханов тоже покинул место ДТП, не сообщив об инциденте в ГИБДД. Вечером родители мальчика, узнав о случившемся, подали заявление в полицию.