Мэр Верхотурья сбил ребёнка и уехал с места ДТП

Глава Верхотурья Свердловской области 55-летний Алексей Лиханов сбил ребёнка и уехал с места происшествия, пишет Ura.ru. Инцидент произошёл 24 октября около 15 часов на улице Советской.

«Глава города сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Хотя Лиханов сам бывший сотрудник правоохранительных органов и законы знает, он покинул место происшествия. Позже родители пострадавшего ребёнка обратились в полицию и всё открылось», — рассказал источник в администрации Верхотурья.

Делом Алексея Лиханова теперь занимается полиция.

«Дорожное происшествие с ребёнком и известным в городе человеком действительно было. Школьник перебегал дорогу и ударился в бок автомобиля, по касательной. Водитель остановился, сообщил ребёнку свое имя. А подросток, не получив серьёзных травм, вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение. Чиновник то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал. Позже в полиции посмотрели запись с камер наблюдения и узнали, как было дело», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.