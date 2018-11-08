Главу Верхотурья, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП, оштрафовали на тысячу рублей

Глава города Верхотурья Свердловской области Алексей Лиханов заплатил штраф 1000 рублей за то, что, сбив на улице ребёнка, уехал с места ДТП, пишут «Ведомости-Урал».

«Водитель привлечён к административной ответственности за невыполнение обязанностей, связанных с ДТП, штраф — тысяча рублей. Его действия в соответствии с КоАП квалифицированы по части 1 статьи 12.27 КоАП, за которую предусмотрен штраф. Сейчас идёт дознание, назначена экспертиза по определению вреда здоровью в результате ДТП», — сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Напомним, Лиханов сбил ребёнка в Верхотурье на улице Советской 24 октября. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в отношении мэра было возбуждено административное производство по двум статьям: «Причинение лёгкого вреда здоровью» и «Оставление места аварии».

«Глава города сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Хотя Лиханов сам бывший сотрудник правоохранительных органов и законы знает, он покинул место происшествия. Позже родители пострадавшего ребёнка обратились в полицию и всё открылось», — рассказал источник в администрации Верхотурья.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и увидели, что мальчик перебегал дорогу и по касательной ударился в бок автомобиля. Лиханов вышел из машины, назвал мальчику своё имя, но тот убежал. Мэр не стал звонить в полицию и уехал.