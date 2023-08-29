Максим Иванов: «Отношения “по понятиям” в зоне СВО недопустимы»

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов возмутился поведением «блатных» в зоне СВО. Об этом политик заявил в своём Telegram-канале.

«Родственник пошёл добровольцем, попал в подразделение, где большинство подписавших контракт с Минобороны — бывшие заключённые. Он сообщил, что набранные Евгением Пригожиным зеки стремятся установить в армии воровские порядки, устраивают “малину”, выражаются не по уставу и пытаются ставить военнослужащих “на счётчик”», — рассказал депутат.

Напомним, с 2022 года руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал набирать в свои подразделения уголовников. Из заключённых стали формировать штурмовые подразделения «Шторм-Z». В начале 2023 года Министерство обороны РФ взяло эту функцию на себя.

«Есть мнение, и я с ним согласен, что с теми, кто пытается установить на фронте воровской уклад, надо разбираться жёстко, по законам военного времени, вплоть до высшей меры наказания. Никаких поблажек, никакого второго шанса. Жёстко и беспощадно гасить эти попытки», — заявил Максим Иванов, пообещав довести имеющуюся у него информацию до военной полиции.