Магазинные воришки и наркокурьеры. В Нижнем Тагиле выросла подростковая преступность

В Нижнем Тагиле за минувшие три месяца увеличилось количество преступлений, совершённых подростками. Об этом в эфире телекомпании «Телекон» рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева.

«За последние пять лет наметилась тенденция к снижению подростковой преступности, но за истекшие три месяца мы наблюдаем её рост, особенно на территории Тагилстроевского района, где количество преступлений выросло на 21% (34 преступления против 28 в прошлом году). Удельный вес подростковой преступности в Нижнем Тагиле остаётся на среднем по области уровне и составляет 4% от общего количества совершаемых преступлений. Тем не менее, если смотреть в абсолютных цифрах, количество преступлений остаётся значительным», — рассказала Татьяна Пинаева.

Начальник ОПДН отметила, что выросло и количество групповых преступлений, при этом основная масса правонарушителей хорошо известна полицейским и уже состоит на учёте в отделе.

«Мы с ними уже проводили профилактическую работу, но они продолжают совершать преступления в группах. К сожалению, пока тенденции к улучшению ситуации мы не наблюдаем. Всё идёт из семьи. Родители этих детей абсолютно для них не являются авторитетом, не могут настроить их на законопослушный образ жизни», — отметила Татьяна Пинаева.

Она пояснила, что в основном несовершеннолетние преступники воруют продукты, брендовые вещи и обувь из супермаркетов и магазинов. Но вместе с тем наблюдается рост преступлений, связанных с наркотиками.

«В последнее время особую озабоченность вызывают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, куда всё больше и больше вовлекаются подростки. В различных Telegram-каналах детям предлагается трудоустройство. Подростки, не имеющие образования и опыта трудовой деятельности, соглашаются, предоставляют скриншоты своих паспортных данных абсолютно неизвестным лицам и трудоустраиваются. Всё чаще мы выявляем преступления с передачей, хранением и сбытом наркотиков, за что юные злоумышленники получают суровые наказания», — пояснила Татьяна Пинаева.

Также начальник отделения по делам несовершеннолетних отметила, что подростки становятся пособниками преступлений, связанных с мошенничеством, выступая посредниками между злоумышленниками и жертвами. В качестве примера она упомянула инцидент, который произошёл в марте 2023 года, когда полицейские Нижнего Тагила по горячим следам поймали 14-летнего и 15-летнего курьеров, ставших пособниками мошенников. Их жертвой был 91-летний пенсионер, которого неизвестный злоумышленник по телефону убедил передать подросткам 900 тысяч рублей, чтобы «помочь внучке, попавшей в серьёзную аварию».

По словам Татьяны Пинаевой, подростки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, также нередко совершают общественно опасные деяния. Такие преступники помещаются в центры временного содержания малолетних правонарушителей, а в случаях, если продолжают совершать преступления, они направляются в спецучреждения закрытого типа по решению суда на срок до трёх лет.