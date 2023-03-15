Полицейские Нижнего Тагила задержали подростков-курьеров, работавших на интернет-мошенников

Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам поймали двух курьеров, решивших заработать лёгкие деньги, став пособниками мошенников. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», задержанными оказались двое юношей 14 и 15 лет, проживающих на Вагонке.

Как отметили в полиции, несмотря на то, что правоохранители регулярно информируют тагильчан о распространённых мошеннических схемах, люди продолжают попадаться на уловки аферистов. На этот раз их жертвой стал 91-летний мужчина, проживающий на улице Ильича.

Вечером тагильчанину позвонили на домашний телефон, в трубке он услышал плачущий женский голос, ему показалось, что это внучка. Она сообщила, что по её вине произошла авария и теперь в отношении неё могут возбудить уголовное дело. Затем якобы следователь по телефону сказал, что нужно срочно передать деньги курьеру, чтобы внучка смогла избежать уголовной ответственности. Речь шла о 900 тысячах рублей, и пенсионер согласился. Тагильчанин достал из серванта деньги, отдал нужную сумму и передал подростку. Молодой человек быстро выбежал, а пенсионер решил узнать у дочери о случившемся. Пообщавшись с ней по телефону, он понял, что с внучкой, которая живёт в другом городе, всё в порядке.

«Следственно-оперативная группа ещё находилась в квартире потерпевшего, куда приехала и его дочь, и выясняла обстоятельства случившегося, а оперативники уже доставили в отдел полиции подозреваемых, которых задержали с поличным. В карманах у них находились деньги, похищенные у пожилого пенсионера. 430 тысяч рублей достал 15-летний подросток — именно он был в квартире пенсионера. Ещё 250 тысяч выложил младший из задержанных. Сотрудники уголовного розыска установили, что именно 15-летний школьник, заинтересовавшись быстрым и лёгким заработком, получил задание через Telegram-канал. Дважды он побывал в Салде, где забирал у пенсионеров 200 и 90 тысяч рублей. Потом был адрес в Нижнем Тагиле, где он забрал 35 тысяч рублей, три из которых взял себе в качестве оплаты. На следующее “задание” позвал приятеля, пообещав заработать. Парни успели переправить 220 тысяч, с оставшейся суммой их задержали полицейские», — уточнили в полиции.

Правоохранители провели беседу с подростками в присутствии их родителей, которые были шокированы поведением ребят. Старшего, уже состоящего на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, воспитывает мама. Его приятель растёт в полной семье и ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал. Теперь мальчика поставят на учёт.

В ведомстве уточнили, что на этот раз подростки избегут уголовной ответственности. Все собранные по ним материалы уже переданы в Следственный комитет, где далее будет принято соответствующее решение. В отношении 15-летнего нарушителя закона готовятся документы на помещение его в специализированное учреждение закрытого типа. Полицейские посоветовали родителям найти возможность возместить потерпевшим причинённый ущерб, в первую очередь 91-летнему тагильчанину, который 61 год отработал на оборонном предприятии и имеет заслуженное звание «Труженик тыла».