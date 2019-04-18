Лжегазовики обманули нескольких жителей села под Нижним Тагилом

Сразу несколько жителей села Николо-Павловское оказались жертвами мошенников, представлявшихся сотрудниками газовой службы, со ссылкой на пострадавших сообщает АО «ГАЗЭКС».

Злоумышленники расклеивали на дверях подъездов домов по улицам Новой и Поповича объявления, в которых от имени газовой службы сообщалось об отключении газа в связи с ремонтными работами на ГРП № 8 и проведении технического обслуживания газового оборудования.

В АО «ГАЗЭКС» отметили, что пункта редуцирования газа с таким номером на данной территории не существует, а техобслуживание газового оборудования по указанным адресам проводилось в ноябре 2018 года и следующая плановая проверка пройдёт только через год.

«Неизвестные не просто представляются газовиками — в актах, документах ставят печати АО "ГАЗЭКС". На объявлениях указывают название нашей организации, ходят в форме с надписью "ГАЗЭКС". Совершенно непонятно, что это за люди, имеют ли они доступ к газоопасным работам. Мы обращались в полицию, но поймать с поличным этих товарищей не удалось», — рассказывает заместитель начальника КЭС «ГАЗЭКС» посёлка Новоасбест Александр Гаёв.

Выяснить, что за личности прикрываются брендом известной компании, сотрудники газовой службы пытались самостоятельно: вместе с представителями СМИ было устроено дежурство по указанным в объявлении адресам, но проводить обещанные работы никто не пришёл. Объявления с подъездов были сняты, позже на одном из домов появились новые объявления — с изменённой датой и уже без подписи.

Мошенникам удалось обмануть несколько жителей Николо-Павловского: одной из жительниц дома № 13 по улице Новой заменили кран по завышенной в десять раз цене — за 5200 рублей.

«Обращения были неоднократно. Людей просто обобрали. Мы экстренно провели собрание жильцов, объяснили, что "ГАЗЭКС" всегда нас оповещает заранее, объявления с доступными телефонами вывешивают. Обычно, когда "ГАЗЭКС" работает, выписывают предписания на замену оборудования, а не так настойчиво — "давайте деньги сразу, и мы вам всё сделаем"», — делится директор ООО «ЭкоДом» Лариса Шупило.

«ГАЗЭКС» ещё раз призывает потребителей газа к бдительности: при малейшем сомнении уточняйте данные о проводимых работах в своей управляющей компании или по телефону 104.