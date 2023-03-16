«Люди привыкли верить должностным лицам, поэтому они так легко подвергаются внушению». Полицейские Нижнего Тагила провели профилактическую беседу с сотрудниками спортшколы «Аист» о том, как не стать жертвой мошенников   

Тагильские полицейские продолжают профилактическую работу по предупреждению случаев мошенничества в отношении горожан. Накануне, 15 марта, в спортивной школе «Аист» состоялась очередная встреча представителей органов правопорядка с персоналом учреждения. Заместитель начальника полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Павел Дерксен рассказал о самых распространённых видах мошенничества и о том, как себя от них обезопасить.

По статистике, чаще всего тагильчанам поступают звонки от «сотрудников службы безопасности банка» или «представителей правоохранительных органов». Мошенники сообщают жертве о блокировке её банковской карты или списании денег, просят сообщить номер карты и пароли в SMS, а после предлагают перевести деньги на безопасный счёт.

«Мошенники пользуются доверчивостью тагильчан. Люди привыкли верить должностным лицам, поэтому они так легко подвергаются внушению. А бывает и такое, что преступники звонят с подменных номеров, как будто с телефона правоохранительных органов», — рассказал АН «Между строк» заместитель начальника полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Павел Дерксен.

Другой излюбленный способ аферистов нажиться на доверчивых гражданах — звонок с новостью о том, что родственник стал виновником ДТП, сбил пешехода и теперь для решения проблемы нужна крупная сумма денег. Также злоумышленники предлагают азартным гражданам заработать в интернете на биржах, ставках, переводах с карт через разные сервисы. Ещё один вид мошенничества — размещение фейковых объявлений в соцсетях и на профильных сайтах и последующее убеждение потенциального покупателя перевести залог за несуществующую вещь.

В полиции считают, что главный способ победить мошенника — это профилактика среди населения. При этом в МВД признают, что опытные аферисты психологически давят на свою жертву, из-за чего даже осведомлённый человек может попасться на их уловки.

«Мошенники психологически влияют на людей. Многие пострадавшие говорят, что они слышали о таких схемах, но сами не могут объяснить, как их удалось обмануть. В прошлом году был случай, когда женщина после того, как стала жертвой и написала заявления в полицию, через какое-то время вновь попалась на их уловку. Но всё же есть люди, которые после наших бесед понимают, как себя вести в подобных ситуациях», — говорит полицейский.

Сотрудники полиции проводят беседы и с сотрудниками банков, чтобы те были более внимательны к своим клиентам.

«К нам обратилась дочь пострадавшей, рассказав, что её мама подверглась обману и перевела крупную сумму в “МТС Банк”. Мы обратились к сотруднику банка, и благодаря тому, что тагильчанка вовремя сообщила полиции, работник приостановила перевод и большую часть денег нам удалось спасти. Ещё был случай, когда сотрудники ППС остановили женщину преклонного возраста, которая стояла с большой суммой денег у банкомата и хотела перевести всю сумму мошенникам», — поясняет Павел Дерксен.

Но бывает и так, что даже этих мер оказывается недостаточно. Например, была ситуация, когда сотрудница банка, увидев, как пенсионерка снимает крупную сумму в банкомате и собирается её кому-то переводить, решила уточнить у женщины, всё ли с ней в порядке и не собирается ли она отправлять деньги мошенникам. Но пожилая женщина была настолько «загипнотизирована» аферистами, что не прислушалась к девушке, сказав, что с ней всё нормально, а деньги предназначены не для мошенников.

Правоохранители советуют гражданам быть более внимательными, ни при каких условиях не впускать в дом незнакомцев, не отвечать на неизвестные номера телефонов и никому не передавать свои данные и реквизиты банковских карт. В подобных ситуациях сотрудники полиции советуют позвонить по телефону 02 и обратиться за помощью в дежурную часть полиции.