Лукашенко заявил о создании Беларусью собственной вакцины от коронавируса

07.05.2021 15:18
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране создали собственную вакцину от коронавируса, пишет «БелТА».
«Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — заявил Лукашенко.
По его словам, вакцину создали 6 мая. Распоряжение о создании белорусской вакцины против COVID-19 Лукашенко подписал 1 апреля.
Президент заявил, что созданный препарат отличается от уже существующих вакцин, но деталей не привёл. Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.
«А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — заявил он.