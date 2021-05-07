Лукашенко заявил о создании Беларусью собственной вакцины от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране создали собственную вакцину от коронавируса, пишет «БелТА».

«Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — заявил Лукашенко.

По его словам, вакцину создали 6 мая. Распоряжение о создании белорусской вакцины против COVID-19 Лукашенко подписал 1 апреля.

Президент заявил, что созданный препарат отличается от уже существующих вакцин, но деталей не привёл. Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.