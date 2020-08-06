Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России в Минск из-за задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанием 33 граждан России, которых официальный Минск называет боевиками частной военной компании «Вагнер», сообщает государственное агентство «Белта».

Накануне, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», которые причастны к преступлениям в Донбассе. Среди задержанных есть как минимум трое человек, участвовавших в войне на юго-востоке Украины.

Напомним, 29 июля власти Беларуси объявили о задержании 33 россиян — наёмников ЧВК «Вагнер». По версии местных спецслужб, они приехали в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении наёмников частной военной компании «Вагнер» возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.