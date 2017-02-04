Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о госгранице. «Без российской нефти мы обойдёмся»

Решение российской стороны ввести пограничные зоны на границе с Белоруссией является попранием межгосударственных договоров, в том числе касающихся границ. Об этом в ходе ежегодной конференции с представителями СМИ и общественности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт «Интерфакс». Лукашенко уверен, что российская сторона сознательно поддерживает напряжённые отношения между государствами.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях, издав свой приказ», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что отношения Минска и Москвы сейчас переживают кризис, в том числе из-за того, что в российском руководстве есть «определённые силы», чьи действия расходятся с мнением и решениями президента РФ Владимира Путина.

По словам Лукашенко, «президент Путин прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю"».

Как подчеркнул президент Белоруссии, республика не нарушила ни одного договора с Россией. Он также заявил, что в случае необходимости Белоруссия обойдётся без российской нефти.

«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдёмся. Нам будет очень трудно», – сказал он.

Как сообщает «Прайм», Лукашенко объявил, что белорусская сторона обратилась в суд в связи с сокращениями поставок нефти из России, а вице-премьер Владимир Семашко 4 февраля продолжит переговоры с Москвой по нефти и газу.

«Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко там, наверное, побледнел – ему же завтра переговоры продолжать с Россией», – пошутил Лукашенко.

Напомним, 2 февраля глава ФСБ Александр Бортников дал указание установить на границе с Белоруссией пограничную зону. Причиной установки пунктов досмотра и пропуска для граждан и транспортных средств на границе России и Белоруссии стал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран, подписанный ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно указу, вступающему в силу 12 февраля, безвизовый режим будет действовать для граждан стран Евросоюза, Бразилии, США, Японии, Канады, Китая и других государств, если они приезжают в Белоруссию на срок не более пяти суток.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС