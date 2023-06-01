Лучший в РСФСР Дворец культуры. Страницы истории ДК НТМК

Представьте: если бы вы впервые посетили Нижний Тагил — какие достопримечательности вы бы посмотрели в первую очередь?

Мы с уверенностью пригласили бы вас во Дворец культуры металлургов!

Пущенный в эксплуатацию в 1952 году, ДК НТМК пронизан архитектурными настроениями сталинского ампира. Шикарная потолочная и настенная роспись, барельефы на стенах, красный бархат в обивке залов и роскошные декоративные элементы делают интерьер поистине великолепным. Его сооружение стало своеобразным поощрением советского правительства за вклад металлургов в победу в Великой Отечественной войне.

Перед входом в здание установлены скульптуры доменщика и сталевара, прототипами которых стали рабочие НТМК. В год своего открытия Дворец был удостоен звания лучшего произведения архитектуры РСФСР и первой премии Совета министров.

Дворец посещали президенты СССР и России — Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, а после визита президента России Владимира Путина один из залов был переименован в Президентский.

На сцене дворца давали концерты для металлургов звёзды советской и российской эстрады, среди которых Леонид Утёсов, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Алла Пугачёва, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Борис Моисеев и многие другие.

Режиссёр популярного телесериала «Охота на изюбря» Абай Карпыков выбрал помещения ДК НТМК в качестве интерьеров ко многим сценам фильма.

Но всего этого могло бы попросту не произойти, если бы главный архитектор проекта ДК НТМК заслуженный архитектор РСФСР Владимир Владимирович Емельянов не настоял на идее создания необычного здания. На протяжении нескольких лет он вынашивал идею сооружения, где основой помещений станет не концертный зал, а круглый зал, стоящий на опорах-колоннах. Задумка автора казалась необыкновенной, ведь до этого никто в Советском Союзе не решался даже думать о подобных проектах. Владимиру Емельянову и его команде удалось практически невозможное — многотонная конструкция Дворца культуры словно парит над озаряемым солнечным светом пространством Колонного зала. И даже спустя 70 лет вызывает восторг и удивление посетителей.

Проект настолько понравился высшему руководству страны, что было принято решение о строительстве подобного дворца в Нижегородской области, в городе Дзержинске. Так у нашего ДК НТМК появился младший архитектурный брат — Дворец культуры химиков. Несмотря на то, что здания были построены по одному проекту, внутреннее и внешнее убранство дворцов отличаются. Но это не мешает сквозь тысячи километров творческим командам обоих учреждений поддерживать крепкую дружбу, организовывать совместные культурные проекты и обмениваться бесценным опытом.

Наряду с роскошной исторической составляющей в ДК НТМК комфортно существуют и современные элементы. Удобные кресла и стулья для зрителей, система кондиционирования в каждом зале, высокотехнологичное оборудование, профессиональное сценическое напольное покрытие концертных залов позволяют организовать и провести мероприятие любого уровня.

По вопросам аренды залов и организации мероприятий вы можете пообщаться с администратором Центра культуры и искусства НТМК по телефону 23-14-14. Либо оставить запрос на сайте www.dkntmk.ru.