«Лучше бы я тогда не выходил из машины». В суде опросили водителя лесовоза, в ДТП с которым погибли двое взрослых и двое детей под Нижним Тагилом

Сегодня, 22 ноября, в Пригородном суде Нижнего Тагила заслушали показания водителя лесовоза Freightliner Ивана Казакова, который обвиняется по статье УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, трагедия произошла вечером 3 января 2019 года на 48 километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск. По версии обвинения, Казаков допустил занос прицепа, в который врезался ВАЗ-2112. В легковом автомобиле домой возвращалась семья из Алапаевска. За рулём находился Евгений Попов, пассажиры — его мама Наталья Панченко и жена Анна Дмитриева с двумя своими полугодовалыми сыновьями. Все, кроме Анны, скончались на месте ДТП. Сам Казаков свою вину не признаёт. Мужчина настаивает, что это ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в прицеп.

«В километре от села Мокроусово, перед затяжным поворотом увидел, что навстречу едет легковой автомобиль, — рассказал суду Иван Казаков. — Фары располагались низко, узко, поэтому я сразу понял, что это легковушка. При приближении я заметил, что машина шла практически посередине дороги. Я взял от неё вправо, разъехались мы с машиной буквально в 50 сантиметрах. Потом я почувствовал толчок. После толчка зад моей машины немного занесло вправо, потом влево. Потом она пошла легче. Я посмотрел в зеркало и увидел, что прицеп идёт поперёк дороги по встречной полосе. Чтобы выровнять прицеп, я ехал дальше, притормаживая, но не мог понять, почему прицеп не выравнивается. На встречу ехала ещё одна машина (Nissan — Прим. ред.), я ей поморгал, давая понять, чтобы она остановилась, но уже произошёл удар».

По словам Казакова, в Nissan сработала подушка безопасности и водитель практически не пострадал. Когда мужчина вышел, чтобы узнать состояние водителя иномарки, он услышал, что позади кто-то зовёт на помощь. Мужчина побежал в ту сторону и увидел ВАЗ-2112.

«В той машине на переднем пассажирском сидении находилась девушка, которая кричала: “Дети! Помогите!”. Я попробовал открыть двери, не получилось, — вспоминает Иван. — Я вернулся к лесовозу, взял фонарик для себя и для водителя Nissan, который уже начал звонить спасателям. Побежал обратно к ВАЗ, попытался монтажкой вскрыть дверь — безрезультатно. Обойдя машину в районе приборного блока, я увидел на панели что-то лежало. Сперва я подумал, что это кукла, но присмотревшись, я понял, что это ребёнок. Я взял его на руки, думал, что он мёртв, но ребёнок задышал и стало легче на душе. Я побежал к своей машине и положил в кабину. Когда вернулся, то девушка сказала, что в машине ещё находятся дети. Я не видел и не знал, кто там ещё внутри. Разбив стекло на задней правой двери автомобиля, я увидел женщину. Попытался её вытащить через окошко, но не получилось. Потом я увидел второго ребёнка, сидящего в детском автокресле. Вытащить мне его сразу не удалось».

К этому моменту на месте аварии собралось уже несколько автомобилей и люди стали помогать доставать пострадавших из покорёженного ВАЗа. Потом подъехали сотрудники ГИБДД и спасатели.

Во время заседания, когда адвокаты, судья и представитель прокуратуры задавали Казакову уточняющие вопросы, Анна Дмитриева — единственная, кому удалось выжить в той страшной аварии — неоднократно прерывала ответы подсудимого в грубой форме, вставляя свои реплики.

«Надо было тогда просто вообще не выходить из машины», — вполголоса прокомментировал Казаков.

Напомним, что Анна Дмитриева ходатайствует о взыскании пяти миллионов рублей с работодателя подсудимого в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба: помимо потери близких, женщина сломала таз и долгое время проходила лечение. Елена Галиева — сестра погибшей матери Евгения — ходатайствует о взыскании двух миллионов рублей с самого Ивана Казакова. Женщины утверждают, что подсудимый не извинялся перед ними и не предлагал помощи. Сам Казаков это опровергает. По его словам, он просил прощения и участвовал в интернет-сборе средств родственникам погибших. Сумму денег мужчина не назвал, сообщало ранее ИА «Все новости».

Адвокаты Казакова заявили ходатайство о приобщении к делу независимой технической экспертизы, которая показала, что нельзя достоверно установить, в каком именно месте произошло столкновение лесовоза с ВАЗ, и попросили вызвать ещё одного свидетеля – водителя пожарной автомашины, который среди первых прибыл на место ДТП.

Также защита передала суду результаты прохождения Казаковым проверки на полиграфе и поинтересовалась, готова ли Дмитриева за счёт подсудимого пройти «детектор лжи». На это женщина заявила, что в принципе готова, но ей нужно посовещаться с адвокатом. Следующее заседание назначено на 2 декабря.