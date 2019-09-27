«Лучше сделать все ремонты сейчас, чем взвыть в 30-градусный мороз». Владислав Пинаев прокомментировал шквал жалоб на отсутствие отопления в жилых домах

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал шквал жалоб жителей города на отсутствие отопления в жилых домах и посоветовал обращаться в Госжилинспекцию (ГЖИ). С начала отопительного сезона, с 16 сентября, на официальный сайт Тагила через сервис «Городской контроль» поступило более 120 сообщений уральцев о холодных батареях в квартирах, детских садах и школах. Сегодня на аппаратном совещании в администрации города Владислав Пинаев отметил, что большинство проблем с отоплением возникло в Дзержинском районе, где ведутся масштабные работы по ремонту теплотрасс. Но если сети не привести в порядок сейчас, то зимой на Вагонке могут возникнуть более серьёзные проблемы с отоплением. Сегодня степень износа сетей в этом районе составляет 90%.

«Там сетей нет. 8 лет никто ничего не делал на Вагонке, только деньги дербанили, — сказал Владислав Пинаев. — Залатали дыры хомутами, положили трубы обратно, закатали, перекрестились и пошли в отопительный сезон. Нехай горит всё синим пламенем. Мы сейчас тот змеиный комок, на котором годами зарабатывались деньги, ликвидировали, сделали чистую, нормальную схему работы нашего МУПа. Недавно городу выделили 50 млн рублей на ремонты. И лучше мы сейчас на эти деньги приведём в порядок максимальное количество сетей, доделаем всё до конца, с лотками и теплоизоляцией, чем зимой в 30 градусов мороза придётся аварийные ремонты делать, вот тогда все точно взвоют».

Сегодня планируется запустить отопление в домах на улице Зари. А вот в девяти домах, двух детских садах и одной школе на улице Пихтовой на период с 28 по 29 сентября отопление, наоборот, отключат. Всего в Дзержинском районе выполнено уже 60% ремонтных работ. Предполагается, что полностью завершены они будут к 20 октября.

Проблемы с отоплением после начала нового сезона возникли во всех районах города. В мэрии напоминают тагильчанам, что в первую очередь жаловаться на холодные батареи нужно в ГЖИ. Именно её специалисты обязаны выезжать на место и фиксировать факты нарушений, а также выписывать предписания или административные штрафы. Плата за коммунальную услугу должна начисляться в соответствии с фактической датой подачи тепла.

Напомним, в этом году был решён вопрос по организации эксплуатации теплосетевого комплекса, принадлежащего ранее НТ МУП «Горэнерго» (в связи с завершением процедуры банкротства). Сети теплоснабжения Дзержинского района передали в хозяйственное ведение созданному в этом году МУП «Горэнерго-НТ», котельные и тепловые сети микрорайона Старатель и посёлка Уралец — НТ МУП «НТТС». Для подготовки сетевого комплекса, в том числе улучшения качества теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Зари и ул. Максарёва, администрацией Нижнего Тагила было заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о выделении 50 млн рублей из резервного фонда правительства.