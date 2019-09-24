Жители Нижнего Тагила массово жалуются на отсутствие отопления в квартирах и детских садах

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле 16 сентября, но во многих жилых домах до сих пор нет отопления. Жители города прислали через сервис «Городской контроль» на официальный сайт Тагила десятки сообщений с жалобами на то, что они замерзают в своих квартирах. Проблемы с отоплением возникли во всех районах города. Ранее в тагильской мэрии отмечали, что плата за коммунальную услугу должна начисляться в соответствии с фактической датой подачи тепла.

«Нет отопления в доме, в квартирах холодно и сыро. По срокам подключения ориентируют приблизительно до 4 октября», — пишет житель дома № 72 по Ленинградскому проспекту.

«До сих пор не включено отопление в доме, в квартирах сырость. Руководство ЖЭУ № 1 никаких мер не предпринимает, ссылается на то, что в подъезде ещё весной украли батарею. Кроме того, перерасчёт за отопление делать не собираются, грубят», — жалуется тагильчанка, живущая в доме № 14 по ул. Быкова.

«До сих пор не запущено отопление. УК и “Тагилэнерго” переадресовывают друг к другу. Диспетчер “Тагилэнерго” не владеет ситуацией», — вторит житель дома № 4 по ул. Карла Либкнехта.

Замглавы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов сообщил АН «Между строк», что держит ситуацию на контроле.

«Зачастую неоперативно срабатывают управляющие компании. В некоторых случаях завоздушена сеть, в других жильцы сами перекрывают вентиля. Мы держим этот вопрос на контроле, сейчас он в приоритете для городских и коммунальных служб», — отметил Егор Копысов.

Жалуются жители Нижнего Тагила также на холод в школе № 6 и детских садах № 160, № 194, № 137 и № 57. Все эти сообщения оперативно отрабатывают специалисты Центра обслуживания зданий и помещений, уверяет чиновник.

«Именно они отвечают за бесперебойную подачу тепла в социальные учреждения, выезжают на каждый объект. К теплу подключены уже все школы. Возможно, где-то классы просто ещё не успели прогреться», — сказал Егор Копысов.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, сейчас в городе отопление запущено во всех городских школах, детских садах, объектах здравоохранения, дворцах культуры, спортивных учреждениях.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле 16 сентября. У жителей многоквартирных домов возникли многочисленные претензии к цветности горячей воды и не слишком тёплым батареям. Для жильцов дома № 20 по проспекту Строителей старт отопительного сезона и вовсе обернулся ЧП. Четыре квартиры многоэтажки залило кипятком.