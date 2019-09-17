В Нижнем Тагиле в день старта отопительного сезона четыре квартиры затопило из-за халатности управляющей компании

16 сентября в Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон, однако для жителей дома № 20 по проспекту Строителей это событие обернулось катастрофой. Четыре квартиры многоэтажки залило кипятком.

Как рассказала одна из пострадавших 82-летняя Галина Артамонова, в день, когда во всём городе давали отопление, примерно в 16 часов по стенам начала бежать вода, а натяжной потолок провис в нескольких местах. Через некоторое время потолок не выдержал и лопнул и горячая вода разлилась по всей квартире.

«Когда Галя мне позвонила и сказала, что её топят, я сразу позвонила в аварийку, а они сказали, что начнут работать только через 40 минут. Я им говорю: как так, там заливает всё, а они нет, и всё. Ладно, Галя успела всю одежду вынести в подъезд, там и шубы, и куртки, и документы. А когда я пришла, тут все окна запотели от воды, как в тумане. Тут всё было в воде, в грязи», — рассказала сестра собственницы Татьяна Кузнецова.

В прихожей из-за напора воды отвалился светильник. Женщины испугались, что может намокнуть проводка, и сразу отключили электричество в квартире. Соседи вызвали слесаря, который в течение 10 минут перекрыл стояк в подъезде. Однако вода успела просочиться ещё в две квартиры ниже, там намокла одежда и проводка. Как выяснилось позже, собственнику квартиры на четвёртом этаже ещё весной 2019 года срезали трубу из-за сильных протечек. А вот заменить не успели.

«Всё лето я звонил в управляющую компанию, мне сначала говорили, что денег нет, потом говорили, что соединений для трубы нет. А вчера утром звонил, мне мастер сказала, что машина сломалась, трубы не могут привезти», — говорит собственник Николай Корляков.

Несмотря на то, что в УК «Универсал» знали о проблеме, тепло запустили по всем стоякам. Хозяин квартиры, которая начала топить соседей, проживает по другому адресу, об аварии узнал от соседей и, приехав на место, увидел «болото» на полу. Вечером, сразу после ЧП, Николаю привезли трубу. В управляющей компании «Универсал», которая обслуживает дом, отметили, что устранят проблему уже завтра. А вот жильцам третьего и второго этажей ещё долго придётся отмывать стены от ржавчины. Сегодня затопленные квартиры осматривал юрист — пострадавшие намерены обращаться в суд.