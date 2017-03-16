«Ловца покемонов» Соколовского на суде поддержал священник из Нижнего Тагила

На продолжающемся суде по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в оскорблении чувств верующих, в защиту подсудимого может выступить священник из Нижнего Тагила Сергий Смирнов, правда, отстранённый от служений в церкви, пишет Znak.com. Отец Сергий не считает действия Соколовского преступлением против веры.

«Я не буду с Русланом спорить по поводу его убеждений. Он заблудшая овца. Его надо спасать. Мои чувства он не оскорбил. Большинство христиан основ веры не знают. Верующие ходят в храм только на праздники или когда им что-то надо от Бога. Вот таких невежественных и оскорбил Руслан», – рассказал журналистам Смирнов.

Священник назвал закон об оскорблении чувств верующих «абсолютно бестолковым». В коридоре суда Смирнов подарил блогеру книгу «Право на жизнь и достоинство в местах принудительного содержания».

Адвокат Ильиченко предложил отцу Сергию выступить в защиту Руслана Соколовского.

Как отмечает издание, Сергий Смирнов признался, что отстранён от служений в церкви из-за разногласий с РПЦ, поводом для запрета стало занятие бизнесом и коучингом.

Напомним, в августе 2016 года Соколовский разместил на своём канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевёл его из СИЗО под домашний арест.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com