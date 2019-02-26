Лондонский суд одобрил выдачу Франции «свата Носова»

Лондонский суд Вестминстера во вторник, 26 февраля, одобрил экстрадицию во Францию бизнесмена Александра Джухри — ключевого фигуранта дела о незаконном финансировании президентской кампании экс-президента Николя Саркози 2007 года режимом бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, пишет Eurasia Daily.

Бизнесмен уже заявил, что обжалует экстрадицию. На подачу апелляции ему отведена неделя.

60-летнего Джухри задержали в январе 2018 года в лондонском аэропорту Хитроу. Французские власти выдали европейский ордер на арест Джухри в рамках дела о коррупции и растрате госсредств.

Александр Джухри — фигурант дела о предполагаемом ливийском финансировании президентской кампании Николя Саркози 2007 года. Он выступал посредником при организации встреч политиков и предпринимателей. Его имя всплыло в деле о продаже по завышенной цене виллы на Лазурном берегу фонду бывшего казначея режима Муаммара Каддафи. По мнению следователей, Джухри был владельцем этой виллы, а вырученные от продажи деньги направили на предвыборную кампанию Саркози. Джухри фигурирует и в расследовании французского издания Médiapart о предполагаемых «связях окружения Саркози с Россией»: бизнесмен был близким соратником Клода Геана — главы президентской администрации Франции в 2007–2012 годах, когда Саркози был хозяином Елисейского дворца.

При обыске в доме Джухри в Швейцарии полиция обнаружила документы, согласно которым адвокатский кабинет Геана в конце 2013 года заключил договор с администрацией Нижнего Тагила и получал от тагильских властей 25 тысяч евро ежемесячно. А дочь бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова замужем за сыном Александра Джухри Жерменом. Следствие полагает, что договор с адвокатской конторой послужил «прикрытием для перевода денег на счёт Геана».

Адвокаты Александра Джухри называют судебные преследования своего подзащитного во Франции по «ливийскому делу» политически мотивированными.