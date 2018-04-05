Французское СМИ связало несостоявшийся контракт мэрии Нижнего Тагила и экс-главы МВД Франции с «делом Саркози»

Администрация Нижнего Тагила хотела заключить контракт на консалтинговые услуги с адвокатским бюро бывшего министра внутренних дел Франции Клода Геана, пишет The Insider со ссылкой на французский портал Mediapart. В расследовании французского СМИ по уголовному делу о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Николя Саркози говорится, что в швейцарском доме свата тагильского мэра Сергея Носова Александра Джухри были найдены документы с упоминанием Нижнего Тагила.

«Среди этих документов — банковские реквизиты бывшего министра внутренних дел Клода Геана, занимавшего этот пост в 2007–2012 годах. (Самого Геана подозревают в покупке квартиры в Париже в 2008 году за полмиллиона евро на коррупционные средства. Геан заявлял, что продал три полотна голландских художников, однако доказательств предоставить пока не смог). К реквизитам прилагается проект контракта от 2013 года, согласно которому мэрия Нижнего Тагила обязуется выплачивать 25 тысяч евро в месяц кабинету адвокатов Клода Геана (в 2012 году, уйдя из правительства, Геан получил статус адвоката) за консалтинг. Консалтинг заключается в том, что французская компания Veolia Environnement собирается “устанавливать отношения” с мэрией Нижнего Тагила», — пишет The Insider.

СМИ считают, что новый «русский след» может быть как-то связан с «делом Саркози».

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что договор консалтинга заключён не был, деньги мэрией не выплачивались, а переговоры с Veolia Environnement никак не связаны с его родственными связями с Джухри.

«Надо различать протоколы о намерениях, базар-вокзал и контракты, а никаких контрактов мы не заключали… На выставке “Иннопром” в 2013 году состоялись переговоры с французами, по приглашению губернатора приезжал Доминик де Вильпен и президент компании Veolia Environnement, это были переговоры о решении проблемы водоснабжения города, вся эта информация есть на сайте. Контракты не подписывались, деньги не выплачивались. Это легко проверить, потому что все контракты — даже на консалтинговые услуги — могут идти только через конкурсные процедуры… Veolia Environnement — государственная компания, и вы сначала докажите связь с Александром Джухри, а потом говорите», — цитирует The Insider Сергея Носова.

Собеседник АН «Между строк», занимавший в 2013 году высокий пост в мэрии Нижнего Тагила и пожелавший остаться неназванным, также заявил, что контракт с бюро Геана, скорее всего, существовал только на уровне проекта.

«25 тысяч евро — это 1,5 миллиона рублей. Такая сумма однозначно не могла быть потрачена администрацией без публичных процедур. В официальных базах администрации такой контракт и закупка в 2013 году точно не появлялись. Неофициально тоже нереально. Самоубийц нет, слишком большой риск — это уголовная статья», — объясняет источник агентства.

Отец мужа дочери Сергея Носова Александр Джухри задержан 8 января 2018 года в Лондоне, летом будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции во Францию. Бизнесмен якобы был посредником при незаконном финансировании президентской кампании Николя Саркози режимом Муаммара Каддафи. По информации СМИ, часть этих средств была получена французами при покупке виллы Джухри казначеем Каддафи за счёт завышения цены продажи объекта.

21 марта бывшему президенту Франции Николя Саркози были предъявлены официальные обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты средств ливийского государства. Саркози якобы получил от правительства Каддафи порядка 50 млн евро. По делу среди прочих проходит экс-министр Клод Геан.