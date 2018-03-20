После ареста Саркози СМИ припомнили мэру Нижнего Тагила Сергею Носову родственные связи с французским бизнесменом

Федеральные и региональные СМИ вспомнили о связях главы Нижнего Тагила Сергея Носова с французским бизнесменом Александром Джухри, который был арестован в Лондоне в рамках расследования дела о финансировании кампании экс-президента Франции в 2007 году. Дочь тагильского мэра замужем за сыном Джухри.

Газета Le Monde сообщила сегодня о задержании экс-президента Франции Николя Саркози по уголовному делу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании. Дело было возбуждено на основе данных, полученных от сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. По словам Саифа-аль-Ислама, его отец направил на кампанию Саркози более 50 миллионов евро. Также в последние недели французское правосудие располагает документами, которые были изъяты в ходе обысков в 2015 году в швейцарском доме авантюрного политико-финансового деятеля Александра Джухри. Последний был задержан в январе в Лондоне. «Новая газета» подхватила новость об аресте Саркози, напомнив также о родственных связях Сергея Носова с Джухри. При этом издание отметило, что эта информация «вряд ли имеет отношение к делу о ливийском финансировании».

В 2016 году «Международное французское радио» и Le Monde уже сообщали о родственных связях Джухри с тагильским мэром. Сам Носов редко говорит о своей семье. В 2015 году в «Московском комсомольце» сообщалось, что двое из трёх его дочерей вышли замуж за иностранцев и живут за границей, а супруга Носова часто летает во Францию.