Николя Саркози задержан по делу о финансировании президентской кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, со ссылкой на источник в суде пишет Reuters.

Утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят полицией под стражу. Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании. В ближайшее время Саркози будет допрошен в рамках расследования дела.

Уголовное дело было открыто в 2012 году, однако затем расследование было приостановлено. В 2017 году дело было возобновлено, а судья предъявил Николя Саркози предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса.

В начале января по делу был арестован предприниматель Александр Джухри.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской партии «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.