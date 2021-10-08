​​​​​​​Лишившаяся пособий по безработице многодетная мать из Нижнего Тагила выиграла ещё один суд у Центра занятости

Олеся Лобурь — многодетная мама из Нижнего Тагила и учредитель благотворительного фонда «Развитие» — выиграла ещё один суд у Центра занятости за право получать получать пособие по безработице. После решения Свердловского областного суда в пользу женщины Центр занятости подал кассационную жалобу.

Это не первый судебный процесс, который выиграла тагильчанка. В сентябре прошлого года нижнетагильский Центр занятости населения (ЦЗН) лишил Олесю Лобурь права на получение пособий по безработице. И в областном суде женщине удалось отстоять свои права.

Накануне Челябинский кассационный суд рассмотрел жалобу ЦЗН и снова встал на сторону тагильчанки.

Ранее женщина работала в магазине «Магнит». После увольнения в апреле 2020 года она встала на учёт в Центре занятости населения и получала пособие по безработице. Осенью этого же года тагильчанка открыла в Новоасбесте благотворительный фонд помощи детям из многодетных и малоимущих семей «Развитие». После чего ЦЗН лишил женщину пособия и потребовал с Олеси Лобурь выплаты, которые женщина успела получить после того, как официально зарегистрировала свой фонд.

«Это проблема многих людей, которые организовывают деятельность и волонтёрят в НКО. Многих лишают с пособий в Центре занятости. Люди отступают и не знают, как бороться за свои права. Но наше дело практически единственное в регионе, которое удалось выиграть», — рассказала АН «Между строк» Олеся Лобурь.

С благотворительного фонда женщина не получает материальной выгоды. БФ «Развитие», директором и учредителем которого является Олеся Лобурь, поставлен на учёт в налоговой службе и прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции. На сайте фонда размещены документы, подтверждающие, что организация осуществляет некоммерческую деятельность.

По словам Олеси Лобурь, многих директоров некоммерческих организаций (НКО) лишают пособия по безработице.