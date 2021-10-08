​​​​​​​Лишившаяся пособий по безработице многодетная мать из Нижнего Тагила выиграла ещё один суд у Центра занятости

Олеся Лобурь — многодетная мама из Нижнего Тагила и учредитель благотворительного фонда «Развитие» — выиграла ещё один суд у Центра занятости за право получать получать пособие по безработице. После решения Свердловского областного суда в пользу женщины Центр занятости подал кассационную жалобу.
Это не первый судебный процесс, который выиграла тагильчанка. В сентябре прошлого года нижнетагильский Центр занятости населения (ЦЗН) лишил Олесю Лобурь права на получение пособий по безработице. И в областном суде женщине удалось отстоять свои права.
Накануне Челябинский кассационный суд рассмотрел жалобу ЦЗН и снова встал на сторону тагильчанки.
Ранее женщина работала в магазине «Магнит». После увольнения в апреле 2020 года она встала на учёт в Центре занятости населения и получала пособие по безработице. Осенью этого же года тагильчанка открыла в Новоасбесте благотворительный фонд помощи детям из многодетных и малоимущих семей «Развитие». После чего ЦЗН лишил женщину пособия и потребовал с Олеси Лобурь выплаты, которые женщина успела получить после того, как официально зарегистрировала свой фонд.
«Это проблема многих людей, которые организовывают деятельность и волонтёрят в НКО. Многих лишают с пособий в Центре занятости. Люди отступают и не знают, как бороться за свои права. Но наше дело практически единственное в регионе, которое удалось выиграть», — рассказала АН «Между строк» Олеся Лобурь.
С благотворительного фонда женщина не получает материальной выгоды. БФ «Развитие», директором и учредителем которого является Олеся Лобурь, поставлен на учёт в налоговой службе и прошёл государственную регистрацию в Министерстве юстиции. На сайте фонда размещены документы, подтверждающие, что организация осуществляет некоммерческую деятельность.
По словам Олеси Лобурь, многих директоров некоммерческих организаций (НКО) лишают пособия по безработице.
«Сейчас мне много кто пишет, люди хотят узнать, как добиваться правды. И я надеюсь, что исход нашего дела поможет показать, что на самом деле закон на нашей стороне», — говорит Олеся Лобурь.