Многодетная мать, которую лишили пособий по безработице из-за благотворительной деятельности, выиграла суд у нижнетагильского Центра занятости

Многодетная мама и учредитель благотворительного фонда «Развитие» Олеся Лобурь выиграла суд у Центра занятости населения в Нижнем Тагиле, который лишил её прав на получение пособий по безработице.

Напомним, тагильчанка до августа 2019 года работала в сети магазинов «Магнит», а затем уволилась и встала на учёт в Центре занятости населения (ЦЗН) в апреле 2020 года. Осенью этого же года она открыла в Новоасбесте благотворительный фонд помощи детям из многодетных и малоимущих семей «Развитие».

После женщину сняли с учёта в Центре занятости населения и лишили пособия по безработице. В ЦЗН такое решение объяснили тем, что, создав благотворительный фонд и став его директором, Лобурь стала считаться самозанятой и пособия как безработной ей не положены. После центр требовал вернуть ту часть денег, которые женщина получила после того, как официально зарегистрировала свой фонд. Тогда Олеся обратилась в Ленинский суд, который встал на сторону ЦЗН. Не согласившись с таким решением, женщина обжаловала его в Свердловском областном суде. Сегодня, 20 мая, суд встал на сторону многодетной матери.