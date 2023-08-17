Линейный отдел полиции на станции Нижний Тагил подвёл итоги работы за полгода

Сегодня в эфире программы «Время новостей. Мнения» временно исполняющий обязанности начальника Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Василий Порватов озвучил итоги работы подразделения за первое полугодие 2023 года.

Представитель ведомства отметил, что на участке оперативного обслуживания отдела фиксируется снижение уровня преступности, что обусловлено высоким уровнем профилактической работы, проводимой стражами порядка, их деятельностью, направленной на противодействие криминальным проявлениям. Всего в первом полугодии 2023 года Линейным отделом было возбуждено 154 уголовных дела. Сотрудниками транспортной полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 54 кражи, 16 преступлений экономической направленности, три в сфере незаконного оборота оружия. В общей массе зарегистрированных преступлений 52 относятся к тяжким и особо тяжким, что немного выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Василий Порватов обратил внимание на то, что в течение отчётного периода в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил активно велась работа, направленная на раскрытие преступлений, в том числе относящихся к категории «прошлых лет», раскрываемость преступлений повысилась до 73,2%. В первом полугодии транспортные полицейские привлекли к административной ответственности за различные виды правонарушений 1836 граждан. Общая сумма наложенных штрафов составила около 400 тысяч рублей. Ещё 276 правонарушителей отделались предупреждениями.

Кроме того, по словам полицейского, сотрудники Линейного отдела ведут активную работу по предотвращению травмирования на объектах транспорта. В течение первых шести месяцев текущего года от несчастных случаев на участке железной дороги, входящей в зону ответственности Линейного отдела, погибли шесть граждан, серьёзно пострадал один человек.

Не осталась без внимания и такая актуальная тема, как дистанционное мошенничество. С целью профилактики данного вида преступлений стражами порядка на постоянной основе проводятся беседы с гражданами и работниками железнодорожного транспорта о том, как не стать жертвой мошенников, что делать и куда обращаться, если попался на преступные уловки.