Лимонов предложил осваивать Сибирь с помощью заключённых

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов в авторской колонке на сайте РЕН ТВ предложил ввести в Уголовный кодекс понятие «криминальные поселения» и отправлять заключённых осваивать Сибирь.

Рассуждая о дальнейшей судьбе экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, писатель заявил, что в «тёмном мешке» он будет сидеть «для себя и Родины бесполезный», в то время как в «Сибири этакие ушлые и вульгарные, как он, Горринг, могли бы приносить пользу».

«Криминальные поселения ввести в Уголовный кодекс, вот что я предлагаю, завести там в незаселённых или плохо заселённых местах, в Приморье, Амурской области на Дальнем Востоке — Русскую Австралию», — написал Лимонов.

По его мнению, в УК РФ следует ввести статью «на поселение на Дальний Восток» и «сразу, не теряя времени, из зала суда прямо мчать на ж/д станцию осуждённых горрингов».

«А по прибытии там их селить, какой-нибудь завалящий мотоцикл "Минск", скажем, в зубы, и давай, живи, стой стеной между нами и китайцами. Строй, воздвигай, загораживай. Вот и Дальний Восток, и Приамурье заселим», — призвал Лимонов.

Напомним, в конце января в Сети появилось скандальное видео с участием топ-менеджера «Росгеологии» Руслана Горринга, из которого стало известно, что экс-чиновник заставлял свою подчиненную «стучать» на коллег, а других сотрудниц принуждал к интиму. В «Росгеологии» заявили, что сведения о домогательствах Горринга не подтвердились. 8 марта Горринга задержали в аэропорту Внуково — после объявления в розыск он пытался улететь в Сочи. На следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он похитил более 5 млн рублей.