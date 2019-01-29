Уволенный замглавы Росгеологии прокомментировал скандальное видео своего стрима

Заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг прокомментировал РБК появившееся в сети видео с его участием и своё последующее увольнение.

По словам Горринга, он «ушёл сам в тот же день». Чиновник также заявил, что появившееся видео было «личным общением с друзьями в личное время», и назвал историю раздутой.

«Перекрутили факты, как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жёстко действуем в интересах компании. Жаль, проекты которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды Росгеологии я годами лично с поддержкой шефа [Романа Панова] собирал», — сказал Горринг.

Ранее стало известно, что замглавы Росгеологии Руслан Горринг был уволен после появления в соцсетях видео игрового стрима с Twitch, который он вёл: топ-менеджер компании, играя в сетевую игру PUBG, в нецензурной форме истерично кричал на других игроков, угрожая им расправой и сексуальным насилием, а также рассказывал, как спит со своими подчинёнными.