Глава Минприроды приказал уволить топ-менеджера Росгеологии после скандала в сетевой игре

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить первого заместителя гендиректора Росгеологии Руслана Горринга и провести в компании проверку финансово-хозяйственной деятельности, сообщается в телеграм-канале КОП.

Также сообщается, что гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор, это подтверждает источник Znak.com в Минприроды РФ.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео игрового стрима с Twitch, который вёл Горринг: топ-менеджер компании, играя в сетевую игру PUBG, в нецензурной форме истерично кричит на других игроков, угрожая им расправой и сексуальным насилием, а также рассказывает, как спит со своими подчинёнными.

После того как видео привлекло внимание к Руслану Горрингу, выяснились и другие скандальные подробности его биографии: так, фамилию Горринг он взял после того, как стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки. Ранее топ-менеджера Росгеологии звали Ганижев Руслан Магомедович. В 2012 году МВД объявило его в розыск, однако он смог избежать уголовного преследования и сменил фамилию на Горринг, а позже смог трудоустроиться в госкомпанию Росгеология.