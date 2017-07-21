Лидер свердловских «пенсионеров» сдал документы для участия в губернаторских выборах

Представитель «Партии пенсионеров» депутат Екатеринбургской думы Дмитрий Сергин сдал сегодня в областную избирательную комиссию необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов. Ранее он был выдвинут кандидатом на эту должность от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Для прохождения «муниципального фильтра» претендентам на пост губернатора необходимо собрать и сдать в облизбирком не позднее 26 июля от 126 до 132 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов Свердловской области.

«Работу с депутатами в территориях мы начали вести ещё до того, как были приняты основные решения внутри партии о том, будем ли мы выставлять своего кандидата на губернаторских выборах, и о том, кто им будет – Иванов, Петров, Сидоров или же Сергин. Мы заранее прорабатывали вариант выдвижения кандидата от “Партии пенсионеров” и его поддержки на местах. Вели работу аккуратно, спокойно, без суеты, излишне не навязывая себя. Как видите, эта работа нам удалась», – рассказал после подачи документов Сергин.

Избирком в течение 10 дней проведёт проверку документов и примет решение о регистрации или отказе в регистрации Сергина кандидатом на должность главы региона. Накануне документы в облизбирком сдал депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин.

Агентство новостей «Между строк»