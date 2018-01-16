«Левада-центр» отказался публиковать результаты предвыборных опросов

«Левада-центр» с момента начала предвыборной кампании прекратил публиковать данные своих социологических опросов, хотя продолжает их проводить, со ссылкой на директора организации Льва Гудкова пишут «Ведомости».

По его словам, в 2016 году «Левада-центр» был признан иностранным агентом, а законодательство запрещает таким организациям каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах.

«Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», — сказал Гудков.

Он добавил, что закон об «иностранных агентах» изначально был направлен на исключение независимых источников данных и альтернативных интерпретаций.

«Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты [представителей власти] всегда были ниже», — отметил социолог.

Накануне ВЦИОМ опубликовал данные предвыборного опроса, согласно которому 67% россиян заявили о планах принять участие в голосовании, а 11% сообщили, что «скорее всего» придут на участки. 64% респондентов выразили мнение, что выборы в России проходят в «открытой и честной политической борьбе», а 23% опрошенных заявили, что голосование трудно назвать по-настоящему демократическим. За действующего президента Владимира Путина готовность голосовать выразили 73,8% респондентов. «Ведомости» отмечают, что ВЦИОМ полностью контролируется государством посредством Росимущества.

Гендиректор организации Валерий Фёдоров отметил, что соревнования между ВЦИОМом и «Левада-центром» не было, так как у них «разные клиенты».

«Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идёт не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет», — сказал он.

В действительности расхождения между ВЦИОМом и «Левада-центром» «нередко были весьма заметными», замечают «Ведомости». В декабре, согласно опросу «Левада-центра», в выборах президента собирались принять участие 28% россиян, а еще 30% сообщили, что «скорее всего» придут на участки. Согласно опросу ВЦИОМа, эти показатели составили 70% и 11% соответственно. Гудков сказал, что 78-процентной явки «не было никогда на выборах в России». Фёдоров отметил, что расхождение возникает из-за формулировки вопроса и метода.

«У нас это телефонный опрос, у "Левада-центра", вероятно, поквартирный. Я больше доверяю качеству наших опросов», — заявил глава ВЦИОМа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по поводу отсутствия предвыборных опросов «Левада-центра» сказал, что для анализа электоральной информации «используются данные существующих центров».