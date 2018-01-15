ВЦИОМ опубликовал антирейтинг кандидатов в президенты России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования рейтингов кандидатов в президенты России, со ссылкой на копию результатов опроса пишет РБК.

Социологи спрашивали россиян, за кого они были бы готовы отдать голоса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, и за кого не проголосовали бы «ни при каких обстоятельствах».

Опрос проводился 10–11 января, при ответе на вопрос о том, за кого респонденты не будут голосовать «ни при каких обстоятельствах», социологи допускали любое число ответов.

Согласно результатам исследования, кандидатом, за которого большинство опрошенных социологами не стало бы отдавать свой голос «ни при каких обстоятельствах», стала Ксения Собчак: её антирейтинг с момента объявления о намерении участвовать в гонке вырос с 79,3 до 89,8 процентного пункта. На втором и третьем местах антирейтинга с небольшим отрывом разместились Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О том, что не готовы голосовать за Явлинского «ни при каких обстоятельствах», заявили 44,8% респондентов, а за Жириновского отказались «голосовать» 44,6% опрошенных социологами.

Быстрее всего теряет поддержку избирателей бизнес-омбудсмен и лидер «Партии роста» Борис Титов, антирейтинг которого с ноября 2017 по январь 2017 года вырос на 14,1%, с 14,8 до 28,9 процентного пункта.

За нынешнего президента Владимира Путина готовы проголосовать в ближайшее воскресенье 73,8% всех опрошенных россиян, он же стал единственным кандидатом в президенты, чей антирейтинг снизился с 6,8% в мае до 3,9% в январе, подчёркивает ВЦИОМ.

За Павла Грудинина проголосовали бы 7,2% респондентов, за Владимира Жириновского — 4,7%, за Ксению Собчак — 1%, за Григория Явлинского — 0,6%, за Бориса Титова — 0,3%.

Декларируемая явка составляет 67% россиян — именно столько опрошенных социологами заявили, что «точно примут» участие в выборах президента России.

О том, что выборы президента назначены на март 2018 года, оказались в курсе 85% респондентов ВЦИОМ. При этом 8% граждан не смогли назвать дату, месяц и год выборов президента России или затруднились ответить на вопрос о сроках проведения голосования.