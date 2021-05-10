Летняя жара продержится в Нижнем Тагиле до конца недели

На этой неделе в Нижнем Тагиле установится по-летнему жаркая погода. К выходным температура воздуха днём будет подниматься до +30 градусов, прогнозируют синоптики Уральского гидрометцентра.

11 мая, в первый рабочий день недели, столбики термометров покажут +25 градусов. 12 и 13 мая температурные показатели останутся на том же уровне — +25...+26 градусов. А вот ночи будут достаточно прохладными — от +8 до +10 градусов.

В пятницу, 14 мая, воздух прогреется до +29. В выходные, 15 и 16 мая, будет ещё жарче — до +30 градусов. Ночью воздух прогреется до +11...+14 градусов. Также в ночь на субботу возможен небольшой дождь.