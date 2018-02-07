Ленинский суд Нижнего Тагила отправил под арест пугавшего детей эксгибициониста

Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение арестовать 31-летнего выходца из Средней Азии, который раздевался перед детьми, демонстрируя половые органы. Мужчина будет находиться под стражей в период ведения следствия, сообщает «Тагил ТВ». Следственный комитет России по Свердловской области уже возбудил против него уголовное дело. Житель города подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (ст. 132 УК РФ).

Напомним, сообщения о мужчине, демонстрировавшем гениталии в районе одной из тагильских школ, стали поступать в полицию от педагогов и родителей учащихся после новогодних каникул. 6 февраля правоохранители задержали извращенца на улице Фрунзе у дома №13. После задержания подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в своих действиях.