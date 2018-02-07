В Нижнем Тагиле полицейские поймали раздевавшегося перед детьми извращенца

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело против 31-летнего выходца из Средней Азии, который в Нижнем Тагиле раздевался перед детьми, демонстрируя половые органы. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (ст. 132 УК РФ).

«В январе в полицию Нижнего Тагила поступили обращения педагогов и родителей учащихся образовательного учреждения о том, что в районе школы не раз видели мужчину, который своим неадекватным поведением пугал несовершеннолетних детей. По данным фактам в отделе полиции № 16 была организована проверка», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Накануне, 6 февраля, подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы у дома № 13 по улице Фрунзе.

«В дежурную часть позвонили граждане, которые сообщили, что в районе улицы Черных заметили неизвестного, о странном поведении которого ранее писали городские СМИ. Незамедлительно в указанный район были направлены дежурные наряды полиции, ориентированные на задержание мужчины азиатской внешности в тёмном пуховике, джинсах и чёрной спортивной шапке с белой полосой», — добавили в ведомстве.

Все собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Решение об аресте планируется принять сегодня.