Легкоатлета из Нижнего Тагила Александра Иванова дисквалифицировали на три года и лишили золота чемпионата мира

РУСАДА дисквалифицировало 25-летнего ходока из Нижнего Тагила Александра Иванова на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Срок дисквалификации будет отсчитываться со 2 мая 2017 года. Также аннулированы результаты Иванова в период с 9 июля 2012 по 17 августа 2014 года. За это время спортсмен завоевал золото чемпионата мира 2013 года и серебро чемпионата Европы в 2014 году на дистанции 20 километров.

«Александр Иванов (спортивная ходьба, республика Мордовия, Челябинск) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода)», — говорится на сайте федерации.

Александр Иванов родился и начал спортивную карьеру в Нижнем Тагиле, но после отказа Минспорта Свердловской области поддержать его переехал в Челябинск.