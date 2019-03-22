Спорт

Легкоатлета из Нижнего Тагила Александра Иванова дисквалифицировали на три года и лишили золота чемпионата мира

22.03.2019 14:51
Легкоатлета из Нижнего Тагила Александра Иванова дисквалифицировали на три года и лишили золота чемпионата мира

РУСАДА дисквалифицировало 25-летнего ходока из Нижнего Тагила Александра Иванова на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Срок дисквалификации будет отсчитываться со 2 мая 2017 года. Также аннулированы результаты Иванова в период с 9 июля 2012 по 17 августа 2014 года. За это время спортсмен завоевал золото чемпионата мира 2013 года и серебро чемпионата Европы в 2014 году на дистанции 20 километров.

«Александр Иванов (спортивная ходьба, республика Мордовия, Челябинск) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода)», говорится на сайте федерации.

Александр Иванов родился и начал спортивную карьеру в Нижнем Тагиле, но после отказа Минспорта Свердловской области поддержать его переехал в Челябинск.

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