Легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры

44-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру. Об этом спортсмен сообщил на специально созванной пресс-конференции, передаёт «Р-Спорт». По словам Бьорндалена, прошлым летом у него было два приступа мерцательной аритмии. Многократный олимпийский чемпион заявил, что всё ещё получает удовольствие от спортивных соревнований и хотел бы продолжать выступать, но тем не менее это его последний сезон.

Напомним, в начале марта норвежец отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. Также спортсмен пропустил Олимпиаду в Пхёнчхане, показав плохие результаты на отборочном этапе.

Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая. Также норвежец является 20-кратным чемпионом мира по биатлону.