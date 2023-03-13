«Ледовое шоу по-тагильски, ходить по городу очень скользко, опасно и страшно». Нижний Тагил превратился в большой каток 

В последние несколько дней Нижний Тагил превратился в один большой каток. Путь к магазинам, аптекам, остановкам общественного транспорта стал напоминать полосу препятствий. Тяжело приходится всем пешеходам, но особенно детям и пожилым людям.

«У нас теперь ледовое шоу по-тагильски. Ходить по городу очень скользко, опасно и страшно. Вчера прогулялась по центру, в некоторых дворах более-менее почищено, но ни одного посыпанного тротуара на улицах не увидела», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.