ЛДПР выдвинет на довыборы в Госдуму в Серове Евгению Чудновец

Высший совет партии ЛДПР выдвинет на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу общественную активистку Евгению Чудновец, сообщил Znak.com источник в партии. Решение уже принято окончательно, сама Чудновец также подтвердила эту информацию.

«Как и обещала, провела переговоры со всеми партиями и убедилась, что только ЛДПР настроены на победу», — сказала общественница.

Последние несколько месяцев Евгения Чудновец живёт в Серове, где пытается заниматься местными проблемами.

Напомним, «Единая Россия» выдвинет на довыборы в Серове биатлониста Антона Шипулина, КПРФ — местного депутата Габбаса Даутова, «Справедливая Россия» — фельдшера Алексея Коровина, партия «Яблоко» — учительницу физики Ирину Скачкову, а «Партия роста» — бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука. Вакантное место в Госдуме появилось после того, как депутат Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике.

Евгения Чудновец стала известна после того, как была осуждена за репост видео с раздетым мальчиком: в 2016 году за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (часть 2 статьи 241.1 УК РФ) её приговорили к 6 месяцам лишения свободы, затем наказание смягчили до 5 месяцев. В марте 2017 года под давлением общественности этот приговор был отменён.

После этого она начала заниматься общественной деятельностью — писать обращения в Генпрокуратуру РФ с требованием отменить концерты различных молодёжных исполнителей, так как в их песнях содержится ненормативная лексика. В августе 2018 года она направила в управление по противодействию экстремизму МВД жалобу на видеоклипы группы Pussy Riot с просьбой проверить их на экстремистское содержание и, если таковое обнаружится, заблокировать материал в Сети. До этого Евгения Чудновец написала жалобу в Роскомнадзор на трек рэпера Оксимирона под названием «Последний звонок». На своей странице в соцсети Facebook женщина сообщила, что считает именно эту песню причиной трагедии в Керчи, где 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже.