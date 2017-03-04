Евгения Чудновец вышла на свободу

Осуждённая ранее за репост и оправданная сегодня судом воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец была тайно вывезена из ИК-6 Нижнего Тагила, сообщил её гражданский муж Андрей Мясников журналистам, находящимся в данный момент у ворот колонии. Сам Мясников также находится у колонии, об освобождении Евгении он узнал после телефонного разговора с сотрудниками ФСИН. О местонахождении 34-летней матери двоих детей пока неизвестно, Мясников пообещал рассказать об этом через полчаса в Facebook. Напомним, ранее начальник ИК-6 заявлял журналисту нашего агентства, что Чудновец пробудет в колонии до утра, так как документы из Курганского облсуда привезли в Нижний Тагил только к семи вечера, но, видимо, руководство учреждения решило сделать для известной заключённой исключение из правил.

В понедельник, 6 марта, Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор Евгении Чудновец. Согласно решению, женщина должна быть освобождена из колонии в Нижнем Тагиле немедленно. В свердловском ФСИН заявили, что Чудновец выпустят из колонии после прибытия курьера с документами из суда. Напомним, воспитательница из Екатеринбурга в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за репост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Евгению Чудновец признали виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. После подачи апелляции в декабре того же года суд снизил срок педагогу до пяти месяцев. Суд сегодня также признал право Чудновец на реабилитацию и компенсацию морального вреда за четыре месяца, проведённые в колонии. По словам защитников воспитательницы, она будет добиваться компенсации и восстановления своего доброго имени.

Агентство новостей «Между строк»