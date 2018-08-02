Осуждённая за репост Евгения Чудновец попросила СК проверить ролики Pussy Riot на экстремизм

Осуждённая за репост воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец попросила следователей проверить на экстремизм опубликованные в интернете ролики арт-группы Pussy Riot, пишет News.ru.

«Целью моего обращения является защита граждан, которые не догадываются о том, что в таких видеороликах могут содержаться признаки экстремизма», — заявила Чудновец.

До этого она написала аналогичную жалобу в Главное управление по противодействию экстремизму МВД.

«Я ничего не имею против девочек из Pussy Riot. Если экспертиза признает видеоролики приемлемыми, то фанаты группы смогут спокойно их распространять, не опасаясь преследований за репосты. Следовательно, моя цель будет достигнута — фанаты Pussy Riot будут в безопасности», — подчеркнула Чудновец.

В течение месяца следователи должны проверить ролики Pussy Riot и ответить на обращение Чудновец.

Напомним, в ноябре 2016 года Евгению Чудновец признали виновной в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 241.1 УК РФ) — она сделала репост видео с издевательством над ребёнком в детском лагере в Катайске. Чудновец приговорили к 6 месяцам лишения свободы, через полтора месяца наказание смягчили до пяти месяцев, а в марте 2017 года суд её оправдал.