Чудновец назвала клип рэпера Оксимирона причиной массового убийства в Керчи

Екатеринбургская активистка Евгения Чудновец отправила жалобы в Роскомнадзор и уполномоченному по правам человека Анне Кузнецовой на клип рэпера Оксимирона «Последний звонок», пишет 66.ru. Ранее Евгения Чудновец уже писала жалобу на экстремизм в роликах Pussy Riot.

Трек «Последний звонок» написан от лица старшеклассника, который решился на расстрел школьников из-за постоянных обид. Чудновец полагает, что этот видеоряд стал причиной трагедии в Крыму.

«Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодёжь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которых, я надеюсь, было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удалён [из интернета], дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей. Отправила жалобу в Роскомнадзор», — заявила Чудновец.

По её словам, жаловаться в надзорные органы на трек она пока не стала. Стоит отметить, что Оксимирон автором клипа не является — видео было создано на основе эстонского фильма «Класс».

Напомним, Евгения Чудновец стала известна после того, как её признали виновной в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 241.1 УК РФ) после репоста видео с обнажённым маленьким мальчиком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. В своё оправдание Чудновец заявляла, что пыталась привлечь внимание к издевательствам над ребёнком. В феврале 2017 года приговор был отменён, а в марте Чудновец вышла на свободу.