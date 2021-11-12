«Ламповый» спектакль о приключениях куклы Петрушки увидят маленькие тагильчане в начале зимы 

В Нижнетагильском театре кукол перед стартом новогодней кампании приготовили для зрителей сюрприз — новый спектакль «Пётр и Петрушка» (6+). Увидеть премьеру маленькие зрители смогут 1 и 2 декабря в 18:00.

Постановку в жанре классического петрушечного театра создаст один из самых известных «петрушечников» России — петербуржец Александр Стависский. Он выступит как автор, художник и режиссёр спектакля.

«Жанр постановки ламповый, петрушечный, а обработка модная и с эффектом полной включённости в действие. В премьере соединятся лучшие кукольные традиции и современные театральные приёмы. А пространство малого зала сотрёт границы между сценой и зрителем, сделает его участником спектакля», — рассказывают в Театре кукол.

Новый спектакль Нижнетагильский театр кукол посвятил двум важным датам 2022 года: 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию Нижнего Тагила. По сюжету главный герой Пётр Уксусов (Петрушка) пускается на поиски «царя в голове». За время своего путешествия он добирается до Урала, знакомится с Демидовым, работает на заводе, а в итоге встречается с царём Петром и становится его крестником и кумом.

Зрители увидят постановку в лучших кукольных традициях с применением современных театральных приёмов. На неё театр получил грант губернатора Свердловской области.

Помимо этого спектакля, Александр и Тамара Стависские поставили в Нижнетагильском театре кукол новогоднюю сказку «Морозко» (0+). Как и в прошлом году, интермедия у ёлки пройдёт на главной сцене, а после зрителям покажут спектакль.