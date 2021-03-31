Лабораторию по мехатронике и новый актовый зал подарил ЕВРАЗ двум школам Нижнего Тагила

ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на развитие двух общеобразовательных школ Нижнего Тагила. Средства были направлены на создание лаборатории для обучения мехатронике в школе № 75/42 и на модернизацию актового зала в школе № 81.

Как сообщает пресс-служба компании, лаборатория по обучению мехатронике создана в рамках проекта «Инженерная коллаборация». Были закуплены магазинная и конвейерная станции, необходимые для их сборки инструменты и компрессор. Благодаря новому оборудованию дети учатся программировать работу промышленных контроллеров для управления производственными линиями.

«Мехатроника объединяет сразу несколько направлений: электронику, механику, пневматику и программирование — это очень востребованные на ЕВРАЗ НТМК области знаний. Ребята получают реальные производственные навыки — к примеру, программируют промышленные контроллеры Siemens, которые используются в ЕВРАЗе и на других предприятиях города», — говорит директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

В школе № 81 при поддержке ЕВРАЗа был отремонтирован актовый зал. В нём появились новая мебель, современное мультимедийное и световое оборудование. Как отмечает начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Константин Шведов, ранее в этой школе при поддержке ЕВРАЗа была оборудована площадка для уличной гимнастики, которая пользуется большой популярностью у учеников.

В 2020 году ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области. В течение года они помогали медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с COVID-19. За год ЕВРАЗ направил на социальные, благотворительные и спонсорские программы более 7,2 млрд рублей.