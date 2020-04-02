Лаборатории Helix прекратили частные исследования на коронавирус в Свердловской области

Лабораторная служба Helix прекратила проводить частные платные исследования на новую коронавирусную инфекцию в ряде регионов — тестирование приостановлено в Екатеринбурге и Сургуте, а также в городах юга России, со ссылкой на пресс-службу компании пишет Znak.com.

«В связи со сложной логистической обстановкой и вводом карантинных мер по согласованию с Роспотребнадзором принято решение приостановить взятие биоматериала для исследования нового типа коронавируса. О возобновлении приёма исследования будет сообщено дополнительно», — сказали в пресс-службе.

В Екатеринбурге Helix был единственной лабораторией, проводивший платные исследования на коронавирус, — их могли сдать только пациенты без симптомов ОРВИ, стоимость составляла 600 рублей.

По последним данным, в России заражено около 3,5 тысячи человек, в Свердловской области зафиксировали 38 случаев болезни. Губернатор Свердловской области подписал указ, вводящий полную самоизоляцию: жителей попросили не покидать дома кроме экстренных случаев — например, похода в магазин или выгула собаки рядом с жильём.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».