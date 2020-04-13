La Repubblica: Итальянцам предлагают за деньги записать видео с благодарностью России за гуманитарную помощь

Итальянцам предлагают за деньги снять видео с благодарностью России и лично Владимиру Путину за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным La Repubblica, изданию нужно 15 итальянцев, которые «скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи». Опубликовать свои «благодарности» нужно будет в Twitter, Facebook или Instagram. За видео предлагают заплатить 200 евро, за текстовый пост «дают меньше».

Газета связалась с девушкой, которая опубликовала видео с благодарностью в TikTok. По её словам, за такое же короткое видео её друг получил 20 евро.

Российское посольство ответило La Repubblica, что ничего не знает об этих просьбах, а само сообщение назвало «провокацией мошенников». В посольстве заявили, что они и так получают «сотни звонков» с искренними благодарностями.

Ранее Россия отправила Италии гуманитарную помощь — военных медиков, медикаменты и медицинскую аппаратуру. Итальянские СМИ сообщили, что 80% этой помощи бесполезно.

Италия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших после США и Испании, в стране больше 156 тысяч заболевших, почти 20 тысяч человек умерли. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны.

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