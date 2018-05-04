Куйвашева вызвали в суд из-за отмены выборов мэра в Екатеринбурге

Свердловский областной суд вызвал губернатора Евгения Куйвашева на заседание по иску юриста Валерия Андреева, который требует отменить новую систему избрания главы Екатеринбурга. Андреев считает, что Заксобрание нарушило федеральное законодательство, когда приняло закон об отмене выборов мэра Екатеринбурга и избрании его по конкурсу. В ФЗ-131 «Об организации местного самоуправления в РФ» есть различные варианты систем местной власти, которые могут утверждаться областной властью, утверждает юрист.

«Этот закон был предметом рассмотрения Конституционным судом, и было отмечено, что областной законодатель не может выбирать форму местной власти, как бог на душу положит, нужен учёт местной специфики, опыта. Здесь этого не было, назывались совсем другие причины», – рассказал Znak.com Андреев.

Заседание суда по иску Андреева проходило сегодня, 4 мая. Губернатора Евгения Куйвашева суд привлёк в качестве второго ответчика по ходатайству представителя Заксобрания, поддержанному прокурором. Первым ответчиком стал областной парламент. Следующее заседание назначено на 14 июня.

Напомним, 3 апреля депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили законопроект, отменяющий в Екатеринбурге выборы мэра и вводящий систему, по которой глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Ранее вечером, 2 апреля, на площади Обороны в Екатеринбурге прошёл митинг против перехода на конкурсную систему отбора. Заявителем мероприятия выступил депутат гордумы Дмитрий Головин, соратник действующего главы города Евгения Ройзмана. Организаторы и некоторые выступающие говорили о 8–10 тысячах собравшихся, администрация Екатеринбурга — о 1700. По оценкам Znak.com, митингующих было 3–5 тысяч. На митинге выступили соратник Алексея Навального Леонид Волков, московский политик Дмитрий Гудков, чей приезд анонсировала ранее Ксения Собчак, екатеринбургский политолог Фёдор Крашенинников.